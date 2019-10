«Cicero fa l’en plain, cacciato tre volte su tre»

Condividi

«Finalmente fuori dalla Giunta di Vicenza il nemico numero uno della mobilità sostenibile, dei pedoni, dei ciclisti e del trasporto pubblico!». Dopo il commento del consigliere di opposizione Raffaele Colombara alla revoca delle deleghe a Claudio Cicero da parte del sindaco Francesco Rucco, arriva anche quello dell’ex assessore alla mobilità di centrosinistra, Antonio Dalla Pozza che su Facebook scrive: «Il 7 aprile 2018 Claudio Cicero presentò il programma sulla mobilità del candidato sindaco Rucco stringendo in mano due palle da biliardo, e dicendo che erano “quelle di Dalla Pozza”, a cui avrebbe voluto strizzarle. Da quel giorno il suo impegno è stato rivolto a distruggere tutto ciò che poteva dare l’idea di una città non autocentrica, e che era stato alla base del mio modo di agire da assessore alla mobilità: tolti dossi, eliminati attraversamenti pedonali, bloccate piste ciclabili già progettate e finanziate, chiusi i pedoni dentro recinti nelle Ztl per consentire alle auto di circolare con maggior libertà, svilito il trasporto pubblico, ostacolate opere fondamentali come il filobus».

«Di pari passo – continua Dalla Pozza -, il solito carosello di annunci roboanti, tra passerelle impossibili sopra la stazione, piste aeroportuali per aerei inesistenti, bretelle dentro a parchi e rotatorie in borghi storici per rendere la città sempre più a misura di automobile, come un enorme drive in. Il tutto condito dal solito repertorio di frasi ed atteggiamenti da nostalgico del Ventennio da operetta, e dai toni senza possibilità di replica. Per la terza volta, su tre esperienze di governo cittadino, viene cacciato da un sindaco diverso, vittima di un ego che lo aveva portato, in consiglio comunale, ad autodefinirsi “Clau-Dio”».

L’ex assessore conclude: «Io stasera, con le mie “palle” ancora ben salde, e con i miei “pallini” (la mobilità sostenibile, la ciclabilità, la pedonalità, il trasporto pubblico, la sicurezza stradale) ancora più chiari di prima, stasera festeggio, in modo politicamente scorretto (e francamente chisseneimporta se a qualcuno non piacerà, anche se ciò non toglie che posso pure esprimergli solidarietà per i modi, dato che chi l’aveva voluto lì sapeva bene a cosa sarebbe andato incontro), la messa a riposo – spero definitiva – di uno tra gli amministratori locali vicentini più sopravvalutati di sempre, chiamato “tecnico” senza averne i titoli, ed incapace invece di valorizzare le competenze delle strutture tecniche comunali, di rapportarsi con i colleghi e di capire, soprattutto, che il mondo sta andando da un’altra parte. E no, non mi mancherai, nemmeno un po’».