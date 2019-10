“Culle vuote”, da Regione Veneto 5 milioni per gli asili

Condividi

La Regione Veneto ha stanziato 5 milioni di euro per gli asili, pubblici e paritari. L’intervento ha lo scopo di ristrutturare e mettere in sicurezza gli edifici già esistenti, ma il presidente Luca Zaia, annunciando lo stanziamento, ha auspicato «che tutto questo sia uno sprone ai Comuni per progettarne di nuovi. Non escludo che qualche amministrazione possa decidere con coraggio, anche alla luce del contributo regionale, di progettare un nuovo asilo nido».

Secondo il governatore quest’iniziativa ha anche l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “culle vuote”. (t.d.b.)