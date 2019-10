Casco in testa e pistola in pugno, rapina in sala slot: un arresto

Condividi

I carabinieri della stazione di Mestrino (Padova) hanno arrestato Berto Enrico, 61enne residente a padova, già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Padova, che concordava pienamente con le risultanze investigative fornite dalla stazione di Mestrino, a parziale conclusione dell’indagine avviata il 22 settembre scorso, a seguito della rapina commessa, quel pomeriggio, ai danni della sala slot “Vlt Las Vegas” in via dell’Artigianato.

L’arrestato è ritenuto responsabile di essersi introdotto, con addosso un casco integrale, armato di una pistola, nella sala slot, insieme ad un complice non ancora identificato e, dopo aver colpito con un pugno al volto il titolare ed avergli legato i polsi con delle fascette in plastica, di aver asportato l’incasso di circa 8 mila euro. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Padova.