Incastrati da chiacchiere durante controllo stradale: in casa un arsenale

Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Sedico e del Norm di Feltre hanno denunciato in stato di libertà il 23enne A.Z. e il 65enne E.T. entrambi residenti nel feltrino per detenzione abusiva di armi. Durante un normale controllo stradale, i due carabinieri si sono insospettiti della particolare competenza dei due nel campo delle armi. I discorsi sull’argomento erano nati casualmente durante la fase di controllo e i due hanno dichiarato di non possedere nessuna arma, circostanza che rendeva ancora più sospetta tutta la loro competenza.

I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. A casa del 23enne hanno rinvenuto e sequestrato un fucile doppietta calibro 12 privo di marca e matricola probabilmente modificato, una pistola mauser cla 6.35, un revolver privo di marca e matricola, 3 caricatori e numerose munizioni di vario calibro. A casa del 65enne, invece, hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Browning cal 9 con relative munizioni.