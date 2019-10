Ruba vestiti armato di taglierino: denunciato

Condividi

Un uomo di 44 anni, M.V. originario di Parma ma di fatto senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Vicenza dai carabinieri di Torri di Quartesolo, Vicenza, per furto aggravato di capi di abbigliamento e porto abusivo di arma. A richiedere l’intervento dei militari è stato il personale del negozio Upim, all’interno del centro commerciale “Le Piramidi” che aveva sorpreso il 44enne, dopo aver oltrepassato le casse, con alcuni capi di abbigliamento da cui aveva precedentemente rimosso il dispositivo antifurto. I militari, al loro arrivo, oltre al recupero della refurtiva, hanno trovato l’uomo in possesso di un taglierino, probabilmente utilizzato per staccare le placche del dispositivo di protezione contro i furti. L’autorità giudiziaria vicentina ora valuterà i provvedimenti del caso.