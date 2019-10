Scorda il freno a mano e viene investita dal furgone: è grave

Condividi

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi a Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso. B.C., 61enne del luogo, volontaria comunale incaricata di portare i pasti agli anziani non autosufficienti a domicilio, è stata investita dal suo stesso furgoncino che aveva appena parcheggiato. Da una prima ricostruzione sembra che la donna si sia dimenticata di inserire il freno a mano e, non accorgendosi che il mezzo si stava muovendo, è stata travolta.

Sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a liberarla e il suem 118 che l’hanno trasportata in ospedale a Treviso e dov’è tuttora ricoverata in rianimazioni con gravi lesioni al fegato e la frattura di alcune costole.