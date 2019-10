Lampedusa, naufragio migranti nella notte: morti e dispersi

Condividi

Tragedia nella notte al largo di Lampedusa dove un barchino con 50 migranti ha bordo ha prima sbandato e poi si è rovesciato in mare. Sono stati recuperati 4 corpi senza vita e tratte in salvo 22 persone. All’appello mancano quindi 26 persone e si temono numerose vittime.

La procura di Agrigento ha deciso di aprire un’inchiesta mentre iniziano ad arrivare i primi commenti politici. «È una mattanza, non si può andare avanti così» ha detto il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. «Sindaci e governatori della Lega diranno no a nuovi invii di immigrati nelle città» ha tuonato il leader del Carroccio ed ex ministro dellInterno Matteo Salvini.

