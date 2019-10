Halloween, Melissa Satta strega sexy a Gardaland

Condividi

Grande festa sabato per l’inaugurazione della 18° edizione di “Gardaland Magic Halloween”, l’ormai tradizionale evento nel Parco di Castelnuovo, Verona, durante il quale creature di ogni genere trasformano il Parco in un luogo magico e divertente. E’ stata la conduttrice e modella Melissa Satta, accompagnata dal piccolo Maddox, la madrina dell’evento, nelle vesti di una bellissima strega, con tanto di ampio mantello, corsetto aderente e un’originale gonna di stracci. In perfetto stile Halloween. Dopo il taglio del nastro, Melissa Satta ha chiamato a raccolta i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel, che hanno invaso il parco. Ad attenderli le creature della notte, vampiri, zombie e scheletri, per tante foto ricordo e selfie sulla Giostra Cavalli. Poi è partita la grande parata di Halloween, con la madrina a bordo di un carro alla testa del corteo, fino a piazza Ramses per comporre un grande quadro colorato di Halloween.

I “Venerdì da Paura”

Gardaland Magic Halloween continuerà per tutti i weekend del mese e nel ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 3 novembre. La grande novità di questa edizione saranno i “Venerdì da Paura”: l’11, 18 e 25 ottobre il parco sarà eccezionalmente aperto dalle 18 alle 23. Durante tutte le giornate tanti sono gli show sul tema Halloween che intrattengono i visitatori con esibizioni live e numeri coinvolgenti. Ogni giornata ha inizio con lo show di benvenuto con protagonisti Prezzemolo e alcuni simpatici vampiri. Lungo le vie del Parco moltissime sono poi le decorazioni a tema che richiamano i simboli di questa ricorrenza sempre più amata: spaventapasseri, zucche, ragnatele, scheletri e grandi covoni di fieno contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.