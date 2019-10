Che tempo fa

Condividi

La settimana sarà all’insegna dell’Anticiclone delle Azzorre eccezion fatta per mercoledì, quando arriveranno nuvole e verso sera precipitazioni modeste per l’avvicinamento della parte più meridionale di una depressione che attualmente ha il suo nucleo in prossimità dell’Islanda. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav per i prossimi giorni.

Martedì 8 ottobre cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, su pianura e Prealpi a tratti parzialmente nuvoloso fino al mattino. Precipitazioni assenti. Le temperature sulla pianura rispetto a lunedì e alla norma saranno più basse in modo leggero o moderato, sui monti generalmente in aumento e nella media eccetto diminuzioni notturne nelle valli.

Mercoledì 9 ottobre cielo da sereno o poco nuvoloso fino all’alba a molto nuvoloso o coperto sui monti già nel pomeriggio ed anche sulla pianura verso sera; sulla pianura nebbie locali fino al primo mattino. Precipitazioni assenti fino al mattino. Sui monti dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per estese piogge modeste. Sulla pianura di sera andando da nord-ovest a sud-est probabilità da medio-alta (50-75%) a medio-bassa (25-50%) per piogge modeste da estese a locali. Le temperature rispetto a martedì sulla pianura fino al primo mattino saranno stazionarie e poi più alte, di sera anche di molto; sui monti in aumento di notte ed in calo di giorno.

Giovedì 10 ottobre alternanza di nuvole e rasserenamenti, sulla pianura fino al primo mattino qualche modesta pioggia ed alcune nebbie, temperature in aumento eccetto diminuzioni notturne sui monti. Venerdì 11 ottobre precipitazioni assenti, sulla pianura poco o parzialmente nuvoloso con alcune nebbie fino al primo mattino, sui monti sereno o poco nuvoloso, temperature in calo di notte ed in aumento di giorno.