Mussolini scatenata dalla d’Urso: bacia Sgarbi e va fuori di seno

Condividi

Linkedin email

Alessandra Mussolini scatenata a “Live – Non è la D’Urso” andato in onda ieri sera su Canale 5. Dopo aver pesantemente discusso con l’opinionista ed ex gieffina Daniela Martani, ha pensato bene di baciare un suo “rivale” storico: Vittorio Sgarbi. I due in passato sono stati protagonisti di scontri televisivi memorabili conditi da insulti e parolacce e anche ieri sera non era iniziata bene: sono entrati separati e senza nemmeno salutarsi.

Ma è bastato un filmato che ripercorresse le loro liti per innescare una serie di battute che ha portato al fatidico bacio. E’ stata l’ex europarlamentare a prendere l’iniziativa: «Per la prima e l’ultima volta bacerò Vittorio Sgarbi». E non finisce qua: nella “foga” del momento la Mussolini si è lasciata sfuggire un seno dalle pieghe del vestito.