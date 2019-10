Olimpiadi 2026, chi le guiderà? Individuati 3 nomi

Condividi

Linkedin email

Si è concluso da poco l’incontro a Verona del Comitato organizzatore per i Giochi invernali 2026. Presenti anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il presidente del Coni Giovanni Malago. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: «Sulle Olimpiadi Milano-Cortina lo slogan era stato “le volete? Ve le pagate”. Spero che il Governo riveda la sua posizione. Un evento olimpico dev’essere sostenuto dal Paese che lo ospita. Lo slogan dovrebbe diventare “le vogliamo, e le paghiamo”. Mi pare fuori di ogni logica che debbano essere sostenute finanziariamente dagli enti locali, dalle due Regioni. Noi ce le siamo già pagate, con una delibera da 212 milioni pluriennale. Ma ciò che sta accadendo è grave. Vorrebbe dire che nessun grande evento, dall’Olimpiade in giù, verrà più pagato dallo Stato». In accordo con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, Zaia ha spiegato la necessità di una legge olimpica.

A stretto giro arriva la risposta di Spadafora che assicura la partecipazione del governo. «E’ evidente che un evento di importanza mondiale come le olimpiadi non può non vedere un investimento da parte dello Stato. Non può mancare una quota parte anche dello Stato in un’operazione così importante per il nostro Paese. La scelta del governo di fare un ministero dello Sport è indicativo della volontà di investire molto in questo settore, quindi non può mancare una attenzione per questo grande appuntamento e il governo non potrà far mancare il proprio sostegno in tutte le forme necessaria. Oggi ho visto un work in progress molto importante. Ora manca la parte che dovrà fare il governo che riguarda soprattutto la legge per la quale ci confronteremo anche con istituzioni sedute a questo tavolo già nella prossima settimana in una riunione ad hoc che si terrà a Roma. Poi c’è il tema della risorse e anche lì dovremo fare la nostra parte con risorse che stabiliremo nei prossimi giorni». Per quanto riguarda la legge olimpica Spadafora ha assicurato: «Entro il mese di novembre ci sarà almeno un passaggio in consiglio dei ministri. Poi ci sarà l’iter parlamentare ma faremo in modo che possa terminare in tempi utili per consentire a tutti gli organismi di lavorare al meglio».

Nella riunione di oggi infine è stata redatta una short list di tre nomi tra i quali verrà individuato il Dg o il Ceo per le Olimpiadi 2026. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha ovviamente voluto fare nomi ma ha spiegato che «il Dg o Ceo dovrà avere ampia autonomia e dovrà riferire ad un Cda in cui politica e il mondo del Coni saranno ampiamente rappresentati. Si tratta comunque di tre persone che dovunque caschi, caschi bene e abbiamo ottenuto ad oggi un consenso di massima da tutti e tre».

Fonte: Adnkronos