Coalizione Civica, su sgombero del Gramigna l’ambiguità non paga

All’alba di una tipica domenica autunnale, Padova si è svegliata con un’operazione delle forze dell’ordine che, coinvolgendo un’ottantina di uomini tra polizia, municipale, carabinieri, Digos e vigili del fuoco, ha provveduto a sgomberare alle porte del centro l’ex stabilimento Caffè Vescovi, occupato da 29 giorni dal Centro Popolare Occupato Gramigna.

Considerata la proprietà privata e i suoi progetti per ristrutturare quell’area, l’azione era attesa: di fatto l’occupazione aveva i giorni contati ed era solo questione di tempo. Molto probabilmente, gli stessi ragazzi del Gramigna ne erano consapevoli, tant’è che, al momento del blitz, l’immobile era vuoto e non ci sono stati particolari problemi durante la giornata.

Questo tipo di occupazione, anomala proprio perché ha avuto come oggetto il privato e non il pubblico, può essere ricondotta più ad un’azione dimostrativa, per dare un segnale e tenere alto il dibattito sugli immobili sfitti, uno dei cavalli di battaglia della sinistra antagonista e radicale.

Il sindaco Sergio Giordani aveva immediatamente definito inaccettabile l’azione illegale del Gramigna. Assordante il silenzio del vicesindaco Arturo Lorenzoni e di Coalizione Civica, che hanno fatto passare il tutto come nulla fosse accaduto.

Se da un lato è pur vero che non hanno mai appoggiato l’iniziativa, è altrettanto vero che politicamente Coalizione è molto vicina ai centri sociali, tanto è vero che, nemmeno un mese fa, in occasione dello sgombero di un immobile Ater proprio i suoi maggiori esponenti criticarono l’intervento delle forze dell’ordine.

Occupare il pubblico o il privato fa poca differenza: lo dicono gli stessi attivisti del Gramigna, che, nelle dichiarazioni post sgombero, ribadiscono la loro finalità: dar vita a luoghi che siano a disposizione degli abitanti del quartiere e delle loro necessità.

In quest’ottica come la pensa chi due anni fa ha ottenuto posti di peso nell’amministrazione di centrosinistra anche grazie all’area dei centri sociali? Concorda con le parole del sindaco, Coalizione Civica? Considerato il silenzio, è immaginabile che al suo interno ci siano vedute differenti e convenga tacere pro bono pacis. Un modo di nascondere la testa sotto la sabbia e lasciare gli attivisti nella loro autonomia, ostentando indifferenza.

Anche semplicemente per un segnale di discontinuità, sarebbe molto più utile uscire allo scoperto, per aiutare i ragazzi ad avere i propri spazi, nella legalità. Così da togliere loro ogni alibi, se volessero riprovarci. L’importante, almeno per la maggioranza che ha la responsabilità di governare Padova, è non nascondersi dietro il silenzio, o dare ai cittadini l’impressione di avere posizioni diverse, non chiare né nette.

(Ph. Facebook – CPO Gramigna)