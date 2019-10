La “Marinara contemporanea” di Rovigo tra le 10 pizze più buone al mondo

Condividi

Tra i 10 finalisti che concorreranno al titolo di MySocialRecipe #pizzAward, il contest che da anni detta i trend del mondo della pizza, c’è anche Denis Colosimo di Rovigo con la sua “Marinara contemporanea“. Sono stati selezionati tra 100 pizzaioli da tutto il mondo che si sono messi in gioco. Il vincitore verrà decretato durante una gara live che si svolgerà il 26 novembre a Napoli.

Francesca Marino, nutrizionista, ideatrice del contest e CEO della piattaforma, ha dichiarato: «Raccontare una storia attraverso creazioni originali, sorprendere, ma allo stesso tempo rispettare e valorizzare i sapori e le eccellenze del territorio, questo è il trend del mondo pizza emerso dalle ricette registrate in questi mesi sul sito. Evidente una esaltazione della tradizione, soprattutto attraverso la scelta consapevole di prodotti tipici, tendenza non solo italiana, ma internazionale, che diventa quindi il nuovo leitmotiv, assieme al richiamo forte alle origini, sia nelle creazioni più tradizionali che in quelle più creative. Le pizze ispirate al territorio sono più spesso rosse, a differenza di quelle d’autore in cui domina il bianco come sfondo ideale ad esaltare gli ingredienti utilizzati per la farcitura. Alla birra e al vino si abbinano anche cocktail creativi».

