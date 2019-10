Aggredisce 4 poliziotti in 2 giorni: arrestato romeno

Condividi

Linkedin email

Un senzatetto 35enne di nazionalità romena si è reso protagonista a Venezia di due aggressioni a ben 4 agenti di polizia nel giro di pochi giorni. L’uomo, definito molto forte e affetto da problemi di natura, è una faccia nota alle forze dell’ordine per numerosi episodi dove ha tenuto un atteggiamento molto aggressivo.

Lo scorso venerdì, lo straniero ha dato in escandescenze alla stazione ferroviaria di Santa Lucia quando un agente della Polfer ha cercato di identificarlo. Lo ha attaccato ferendolo lievemente e venendo bloccato dall’intervento di alcune guardie giurate che hanno fatto scattare le manette. Ma il romeno è tornato libero subito dopo in attesa dello svolgimento di un controllo di tipo psichiatrico.

Solamente due giorni dopo, la seconda aggressione: durante un intervento da parte della Polfer, 3 agenti sono stati attaccati e feriti. Il più grave ha subito la frattura di un polso con prognosi di 30 giorni mentre gli altri due hanno riportato ferite giudicate guaribili in 5 e 15 giorni al pronto soccorso. Dopo questo episodio, il 35enne è finito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.