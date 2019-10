«Rucco piegato al ricatto di Berlato: vergogna»

Condividi

«Ennesimo colpo di scena in una gestione vergognosa di Vicenza. Dopo un solo anno e mezzo di amministrazione è stato fatto fuori il terzo assessore». Con queste parole il consigliere comunale Raffaele Colombara (Quartieri al Centro) commenta la decisione del sindaco Francesco Rucco di revocare le deleghe all’assessore Claudio Cicero. «Il finto civico Rucco ha fatto fuori chi lo aveva sostenuto dal principio piegandosi alle vergognose, e sottolineo vergognose, logiche del ricatto politico di Berlato».

«Fuori un civico, dentro l’ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, mai eletto dai cittadini – continua il consigliere di opposizione -. Rucco ha dimostrato alla città e ai vicentini debolezza, mancanza di leadership, un totale disinteresse del bene di Vicenza e un sentimento profondo invece per la poltrona e per la sua “carriera” politica. Logiche che non hanno nulla a che fare con la meritocrazia e che sono orientate solo al “potere”».

L’esponente di Quartieri al Centro conclude: «Cosa faranno i colleghi consiglieri davanti a questo piegarsi da parte del sindaco al ricatto politico di Berlato? Rucco dimostra così tutta la sua incapacità e tutta la sua mancanza di rispetto nei confronti di chi ha lavorato per eleggerlo. La città è schiava delle vergognose logiche di partito. Una situazione così, non si era mai vista prima Una sola parola: Rucco vergognati. Vicenza merita più rispetto».