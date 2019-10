Condividi

Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada che rende obbligatorio l’installazione dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per bambini di età inferiore ai 4 anni. Questo decreto è stato pensato per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. L’obbligo sarà operativo non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

