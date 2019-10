Padova, “Che aria tira?”: inquinamento e rischi per la salute

Condividi

Venedì 11 ottobre a Padova l’associazione culturale “Veneto, Europa” organizza una conferenza al Centro culturale San Gaetano di via Altinate dal titolo “Che aria tira? Serve bloccare il traffico per non bloccare il respiro?”. Nell’incontro si tratterà del modo in cui i rischi per la salute sono trattati da chi li rileva, da chi li comunica sui media e da chi è responsabile della salute dei cittadini e del rispetto delle norme.

«È noto – spiegano gli organizzatori – che i Sindaci sono responsabili della salute dei cittadini, ma dal punto di vista giuridico è sempre difficile rilevare dati validi e soprattutto provare la relazione tra morbilità (morbility) e inquinamento. Di conseguenza esiste una netta differenza tra rischio percepito e rischio reale: i media sono chiamati a rispondere in modo responsabile e produrre un’informazione corretta. Infine, – concludono – i PM non sempre possono intervenire in modo efficace a causa della carenza delle norme che tuttavia non sono facili da elaborare».

(Ph. Facebook – Veneto Europa)