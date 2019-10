Venezia, arrestate altre due borseggiatrici: una incinta

Condividi

Linkedin email

Due borseggiatrici, una 29enne bosniaca e una 31enne italiana, sono state arrestate sabato a Venezia, dopo essere state colte in flagranza di reato. Le due donne, una alla quarantesima settimana di gravidanza e l’altra madre di un neonato di appena un mese, sono state rimesse in libertà dall’Autorità giudiziaria visto lo stato di incompatibilità con la detenzione nella camera di sicurezza del Comando di Polizia locale. Dall’inizio dell’anno sono 59 le persone colte in flagranza di reati predatori, 36 delle quali sono state arrestate.

Si è invece dato alla fuga il ladro che a Mestre ha sottratto un cellulare da 800 euro a una turista asiatica. Mentre scappava dalle forze dell’ordine ha gettato in terra il telefono, recuperato dagli agenti e restituito alla proprietaria.