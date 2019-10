Malore mentre va a funghi sull’Altopiano: muore in mezzo al bosco

Condividi

Tragedia ieri pomeriggio nei boschi di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza. Un 58enne è morto mentre stava cercando funghi in compagnia di un amico. In attesa dell’elisoccorso l’uomo è stato soccorso sia dalla persona che lo accompagnava e sia da alcuni passanti ma è stato tutto inutile. Sembra sia stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo, probabilmente un arresto cardiaco la causa della morte.