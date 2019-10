Campus Forza Nuova: presenti l’anti-Mattarella Comencini e Valdegamberi

Condividi

Ci saranno anche Vito Comencini, deputato veronese della Lega Nord, e il consigliere regionale del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi, alla giornata “Orizzonti di lotta” di “Militanza e FormAzione” organizzata da Forza Nuova sabato 12 ottobre a Padova per simpatizzanti e camerati. A due settimane dall’Assemblea Nazionale Programmatica che ha riunito a Roma tutta la dirigenza del partito, la giornata padovana rappresenterà un’occasione per approfondire tematiche attuali, rivoluzionarie e determinanti insieme ad ospiti di rilievo, per definire le prossime scelte e strategie d’azione nello scacchiere politico nazionale. Nella prima parte della giornata di sabato all’incontro “Terra e Lavoro – Tra sfruttamento e grande distribuzione” sono quindi previsti gli interventi del deputato veronese della Lega Vito Comencini, «recentemente accusato di vilipendio al Capo dello Stato per alcune sue frasi pronunciate al raduno di Pontida e che prontamente ha ricevuto la nostra unica solidarietà umana e di partito» riferisce una nota ufficiale di Forza Nuova Veneto e il consigliere regionale del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi, oltre ai rappresentanti di Forza Nuova, il bellunese Giuseppe De Cet, Gianmaria Vedovi responsabile della zona est veronese e Lessinia e Valerio Arenare, con Giustino D’Uva a capo del Sindacato Sinlai.