Condividi

Linkedin email

Tragedia, nel pomeriggio di ieri, lunedì, in località di Valdaora di Mezzo, in Val Pusteria. Un veneziano di 53 anni, Germano Calzavara, è precipitato in un dirupo, dopo aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. L’uomo, in quel momento, era al telefono con la moglie, che ha dato l’allarme. Inutile, però, l’intervento dell’elicottero del Suem 118.