Veneto fortunatissimo: gratta e vince 100 mila euro

Condividi

Linkedin email

La fortuna passa per Bussolengo, in provincia di Verona, dove è stata realizzata una vincita da 100 mila euro con il biglietto “I Simboli del Miliardario”. «Non conosco la persona che ha vinto. È difficile pensare a una situazione così, dovrei trovarmici per immaginare cosa farei con questa somma. Sicuramente andrei in vacanza in un posto esotico per staccare un po’ dal lavoro di tutti i giorni», ha dichiarato il titolare della tabaccheria dov’è stato acquistato il biglietto vincente.

Dall’inizio dell’anno in Veneto il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 370 milioni di euro, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 5 miliardi e 120 milioni di euro.