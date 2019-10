Medicina: Piergiorgio Messa presidente eletto Società italiana di nefrologia

Condividi

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) – Piergiorgio Messa è il nuovo presidente eletto della Società italiana di nefrologia (Sin). Il mandato si concluderà nel 2022. Messa è direttore dell’Unità operativa complessa di nefrologia del Policlinico di Milano e professore di Nefrologia all’Università degli studi di Milano.

Tra gli obiettivi del neopresidente eletto, rafforzare la struttura e le iniziative che la Sin sta pianificando. “Il primo punto – spiega Messa – sarà quello di riavviare i tavoli con le Istituzioni nazionali e regionali per contribuire a definire modelli organizzativi più efficaci delle Unità operative di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale. Il secondo obiettivo sarà quello di recuperare l’attrattività della nefrologia sui giovani medici presentando proposte e soluzioni per la formazione dei giovani nefrologi. Per le nuove generazioni infatti è nostra intenzione richiedere l’incremento del numero dei medici che potranno accedere alla specialità di Nefrologia; l’ampliamento della rete formativa, l’inclusione delle attività cliniche nei percorsi, l’accesso alle nuove frontiere della conoscenza medica come la telemedicina, l’Health Technology Assessment e l’intelligenza artificiale”.

Tra gli altri punti in agenda, la valorizzazione per meriti del ruolo delle nefrologhe, l’equilibrio nell’interazione tra il sistema privato e quello pubblico, che deve però rimanere centrale, e infine la collaborazione con tutte le altre scienze specialistiche.