Incidente in moto, Sara muore sul colpo: aveva solo 29 anni

Sara Guernier è morta a soli 29 anni in un incidente stradale avvenuto alle 23:30 di ieri sera sulla strada di Eraclea, in località Tombolino. La giovane era in sella ad una moto guidata da un ragazzo di 26 anni e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di strada autonomamente. Il giovane alla guida ha riportato delle ferite non gravi mentre la 29enne è morta sul colpo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza.