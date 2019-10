Sondaggio: 5 Stelle cadenti, sorpasso Pd

Condividi

Sembra funzionare la mossa di Matteo Renzi: secondo il sondaggio EMG diramato da Tg La7, sia Italia Viva (+0,7%) sia il Partito Democratico (+0,6%) sono in crescita, con quest’ultimo se supera il Movimento 5 Stelle, in evidente difficoltà, con -1,1%.

Continua la flessione della Lega, che resta comunque saldamente il primo partito, e lieve calo anche per Fratelli d’Italia.

Secondo gli analisti, da quando sono iniziati i lavori per la legge di Bilancio 2020, Matteo Renzi starebbe attuando la stessa tattica messa in campo da Matteo Salvini durante i quindici mesi del governo gialloverde: una sorta di opposizione interna all’esecutivo. Visto il precedente, però, “Giuseppe” non dovrebbe sentirsi così “sereno”.