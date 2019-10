A questo punto aboliamo il parlamento, sai che risparmio?

Lasci ogni illusione chi plaude alla riduzione dei parlamentari della funesta Repubblica. Non soltanto perché il risparmio sarà subito inghiottito dal buco nero della spesa pubblica: l’Italia, infatti, non spende quanto può, ma tutto quello che può. Anzi, se oggi la spesa per i parlamentari è identificabile e stigmatizzatile dalla demagogia, in futuro si perderà in mille rivoli carsici non più identificabili né emendabili.