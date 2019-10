Autonomia è un pranzo di gala, Zaia: «Governo ci porti il menù»

Condividi

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, torna ad attaccare il governo sul tema autonomia. «Devono ancora dirci qual è la loro idea. Noi ci confrontiamo sapendo di aver già presentato la bozza d’intesa che ha 68 articoli, chiede 23 materie esattamente in linea con la Costituzione. Il governo ci dica cosa vuole fare».

Zaia, parlando dei temi particolarmente delicati e divisivi come la scuola, conclude: «Io non ho la dote della lettura del pensiero e le dico anche che è come se entrassimo in un ristorante e mi chiedesse “ma prevede difficoltà a trovare quell’antipasto piuttosto che quella portata?”. Le dico, ci portino il menù e poi le so dire».