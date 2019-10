E’ morto Beppe Bigazzi, volto noto de “La prova del cuoco”

Condividi

Linkedin email

E’ morto Giuseppe Beppe Bigazzi, volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo “La prova del cuoco” con Antonella Clerici sulla Rai Uno. Il giornalista e gastronomo aveva 86 anni ed era malato da tempo.

Bigazzi iniziò a dedicarsi alla sua passione per la gastronomia curando, dal 1997 al 1999, sul quotidiano “Il Tempo” la rubrica “Luoghi di Delizia” e sempre nel 1997 pubblicò il libro “La Natura come Chef” che vince il premio “Verdicchio d’oro”. In televisione curò dal 1995 al 2000 la rubrica “La borsa della spesa” all’interno del programma Unomattina su Rai 1 e dal 2000 ha partecipato a “La prova del cuoco” insieme ad Antonella Clerici, sempre sullo stesso canale. In seguito, è passato a Sky, sul canale Alice, dove è stato co-conduttore del programma “Bischeri e bischerate”. Nel 2013 aveva il suo ritorno alla “La prova del cuoco”.

Bigazzi si era laureato nel 1959 alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Firenze con il massimo dei voti e lode e pubblicazione e dal 1961 al 1966 lavorò presso la Banca d’Italia. Si avvicinò al mondo del giornalismo e dell’editoria nel 1961 come redattore del mensile diretto da Giulio Pastore “Il Nuovo Osservatore”; nel 1963 divenne vicepresidente dell’Idoc, associazione culturale dedicata alle grandi religioni monoteiste, con la quale curò una serie di collane di libri e riviste edite dalla Arnoldo Mondadori Editore. Nel 1966 curò, con lo storico Renzo De Felice, “I Lavoratori dello Stato”, un’edizione critica della raccolta di scritti e discorsi di Giulio Pastore. Nel 1968 fu nominato vicesegretario generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e nel 1970 fu assunto all’Eni dove lavorò fino al 1993, anno del pensionamento, dove ha svolto diversi incarichi dirigenziali.

Fonte: Adnkronos