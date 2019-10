Lavoro, Vicenza all’avanguardia tra welfare e smart working

Condividi

Più di tre aziende vicentine su quattro (il 77%) applicano una qualche forma di welfare e il 12,1%, ben 3,3% in più della media nazionale, lo smart working individuale. Questi alcuni dei dati che emergono dall’Indagine retributiva 2019 che Confindustria Vicenza ha promosso, in collaborazione con altre otto associazioni confindustriali, su un campione di aziende associate, che occupano in totale oltre 8.000 lavoratori, e che quest’anno si arricchisce con un’ulteriore indagine che ha come focus i fabbisogni professionali con partecipazione libera e aperta.

«L’indagine ha confermato alcune delle buone pratiche che fanno del Vicentino una provincia all’avanguardia per potersi realizzare professionalmente – spiega Laura Dalla Vecchia, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Relazioni Industriali -, in particolare in merito alle politiche di attenzione al benessere della persona, con il welfare in primissimo piano che Confindustria promuove anche con la propria piattaforma Welfaremeet».