Melegatti, il pandoro festeggia 125 anni

Il 14 ottobre Melegatti celebra il suo compleanno e per l’occasione tornerà in tv con il suo celebre Pandoro. Li festeggia in tv e nel digital i suoi 125 anni di vita, con una campagna pubblicitaria multisoggetto incentrata sul suo inimitabile Pandoro Originale, simbolo della tradizione natalizia. Sarà nelle principali emittenti televisive nazionali dai primi di dicembre e sul digital per tutto il periodo natalizio. Il ritorno in pubblicità si avvale dell’apporto del Gruppo Armando Testa che ne ha curato la parte creativa e la pianificazione media.

La storia

Era il 14 ottobre 1894 quando a Verona il pasticciere Domenico Melegatti brevettò la ricetta, il nome e la distintiva forma del pandoro. La sua creatività ed originalità trovano conferma in quello che allora si chiamava il certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia. Domenico Melegatti trasse la sua ispirazione da un’antica tradizione veronese legata al Natale, secondo cui la notte della Vigilia le donne si riunivano nelle cucine delle corti facendo insieme il “levà“, un impasto di farina, latte e lieviti. Dal “levà”, arricchendolo di burro e uova, inventa e brevetta il Pandoro. Il Pandoro Originale Melegatti, nella sua inconfondibile confezione azzurra, rimane ancora oggi inimitabile per gusto e sofficità, grazie alla qualità delle materie prime ed al suo celebre lievito madre, gelosamente custodito e rinfrescato da 125 anni.