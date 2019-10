Sanità: martedì la piccola Tafida arriverà al Gaslini di Genova

Condividi

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) – Martedì 15 ottobre la piccola Tafida Raqeeb, la bimba di 5 anni in stato di minima coscienza da otto mesi, sarà trasportata dal Royal London Hospital di Londra all’ospedale Gaslini di Genova a cura di un’equipe dedicata della Terapia Intensiva Pediatrica dell’Istituto. Inizierà quindi il percorso di presa in carico della piccola come da richiesta della famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni dell’Alta Corte Inglese. E’ quanto annuncia l’ospedale pediatrico genovese in una nota.