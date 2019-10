Aggredisce con coltello mamma dell’ex: «Tutta colpa tua»

Condividi

Linkedin email

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, la scorsa notte, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per minaccia aggravata e porto abusivo di arma S.N 49enne residente nel capoluogo.

La richiesta di intervento al 112 perveniva alle ore 2.50 circa da un residente in via Albinoni, il quale segnalava la presenza, in strada, di due donne che stavano discutendo animatamente.

I militari al loro arrivo prendevano contattati con la parte lesa, una 80enne, apprendendo che poco prima l’indagata, già fidanzata con il figlio, l’aveva aggredita procurandole delle lievi lesioni e minacciata con un coltello, poiché la riteneva causa della fine della loro relazione amorosa.

La responsabile, individuata all’interno della propria abitazione dove veniva recuperato il coltello utilizzato, veniva accompagnata presso il Comando Provinciale per le formalità di rito, al termine delle quali veniva rilasciata.