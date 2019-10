Lapo Elkann: «Salvini non mi piace». La risposta: «Dichiarazioni stupefacenti»

Condividi

«Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ». Queste le parole di Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana.

Poi l’imprenditore si sbilancia: «Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perchè lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni». L’ex ministro dell’Interno ha risposto a stretto giro alle accuse: «Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti».

