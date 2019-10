Treviso, Panatta salva un circolo tennis

Condividi

Ci è pensato Adriano Panatta, il campionissimo della storia del tennis italiano, a salvare uno dei circoli più prestigiosi della Provincia di Treviso, ovvero il Club 82 tennis Zambon. Come riporta la stampa locale, Panatta si è presentato all’asta e ha acquistato gli impianti che negli anni Ottanta sono stati il primo punto di ritrovo degli appassionati della città. Il campione, che ha scelto di vivere a Treviso, si prepara a rilanciare il circolo di cui il proprietario trentennale nel 2012 aveva ceduto la gestione. La società di Panatta ha concluso l’acquisto per 550 mila euro, quasi il doppio del prezzo di base, visto il concorso di cinque società per acquisire la struttura. «L’ho fatto per amore» ha dichiarato alla stampa lo storico campione, che non ha svelato i dettagli del progetto di recupero di un impianto che conta ben undici campi, alcuni utilizzabili anche per il calcetto, due piscine, una palestra, una club house oltre a spogliatoi e un’ampia zona a verde.

(ph Shutterstock)