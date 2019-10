Sagra delle castagne a San Giovanni Ilarione

Condividi

A San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, dal 10 al 14 ottobre si celebra l’84esima edizione della sagra delle castagne. 4 giorni di musica, gastronomia, esposizioni, cultura e tradizione.

Il programma

GIOVEDÌ 10

Ore 19.30 – Presso il Teatro parrocchiale “VITICOLTURA DEL TERRITORIO” (annuale convegno Coldiretti)

Ore 20.30 – CENA INAUGURALE su prenotazione (per prenotazioni 3472600161)

VENERDÌ 11

Ore 21.00 – IT’S 90 TIME powered by 90 WONDERLAND

SABATO 12

Ore 16.00 – Presso la sede municipale, ricevimento autorità, sfilata con la banda Giuseppe Verdi e visita della MOSTRA ARTIGIANALE.

Ore 20.00 – Radio Criceto con la collaborazione di Bidibibolla.

Ore 21.00 – Fruity Party 🍓 La festa #dance che ci ha fatto ballare per tutta l’estate!

DOMENICA 13

Ore 9.00 – Ritrovo e iscrizioni Tour Vespa in collaborazione con il VESPA CLUB VALDALPONE

Ore 12.30 – PRANZANDO IN SAGRA

Ore 15.00 – Esibizione della FILARMONICA DI LENTAI (BL)

Ore 16.00 – Esibizione di tecniche di discesa e salita in corda dal campanile con il Gruppo Speleologico di Montecchia di Cr.

A seguire CLOWN CIRCO IN VALIGIA OLÈ.

Ore 17.00 – Degustazione Polenta e Scopeton

Ore 17.30 – Happy Hour + Buffet con Mash – Up! Powered by Movida Valdalpone 🍾

Ore 21.00 – Disco Inferno 70 🕺La migliore musica anni 70 & 80

LUNEDì 14

Ore 10.00 – In Piazza Martiri, dimostrazione pratica della lavorazione del formaggio da parte del Mastro Casaro Dario Gugole.

Ore 20.30 – SAN GIOVANNI IN MOSTRA, Sfilata di moda, canto e ballo.

