Morta in incidente, lui guidava ubriaco

Il ragazzo alla guida della moto che si è schiantata contro un guardrail lunedì sera ad Eraclea era ubriaco. Nello schianto ha perso la vita la fidanzata Sara Guernier, 29 anni. Per lui invece solo una lieve frattura. Secondo l’alcoltest aveva un tasso doppio rispetto a quello consentito dalla legge. Ora la sua posizione si aggrava: oltre ad essere indagato per omicidio stradale, ora si aggiunge l’accusa di guida in stato di ebbrezza in orario notturno.