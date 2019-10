Sondaggio: Lega torna a crescere, splende Meloni

Condividi

Movimento 5 Stelle in caduta libera. E’ confermata, quindi, la rilevazione di EMG di lunedì, in cui il partito del premier veniva dato in calo dell’1,1%.

Cresce il Pd e anche la Lega torna a riscuotere consensi dopo la flessione registrata a ridosso della crisi istituzionale, e che si attesta al 30%, di nuovo in crescita. In rialzo di qualche decimale anche il Partito Democratico (21,9%), mentre i pentastellati scendono al 20,2% rispetto al 21% della scorsa rilevazione. In ripresa Forza Italia (7,2%), mentre si conferma solidamente in crescita Fratelli d’Italia all’ 8,6%. Italia Viva di Matteo Renzi viene data al 3,5%, in calo rispetto al 3,9% della rilevazione del 1 ottobre. In crescita anche +Europa che passa dal 2,3% al 2,9%.