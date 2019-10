Tosi: «Con Sboarina oltre 200 impiegati in meno»

Condividi

“Con Sboarina in poco più di due anni il Comune ha perso oltre 200 dipendenti. Per forza poi molti comparti sono andati in tilt e non funzionano, si veda la mia recente denuncia sul blocco dell’Edilizia Privata e dell’Urbanistica, ma è lo stesso con il Commercio e più o meno tutti gli altri settori”.

A sollevare il tema Flavio Tosi, che ricorda che “ci può stare per una serie di contingenze di vedersi ridurre l’organico, anche se 222 dipendenti in meno in poco più di due anni sono numeri inquietanti, mai si è arrivati a tanto in passato, neanche lontanamente. Tuttavia se si perdono lavoratori bisognerebbe ovviare o cercare di riorganizzare gli uffici implementando la digitalizzazione degli stessi, ma Sboarina da quando è Sindaco a questo non ha mai provveduto”.

Tosi poi dà un suggerimento a Sboarina: “Vuole assumere 65 nuovi agenti della Polizia Municipale e certamente lì nuove forze servono, ma vista la penuria generale di organico che c’è in Comune sarebbe il caso di utilizzare quel budget per assumere qualche impiegato in più. Optare, per esempio, per 45 agenti e 20 Amministrativi o tecnici darebbe maggior equilibrio a ogni comparto, con il beneficio per i cittadini che usufruiscono dei servizi comunali”.

