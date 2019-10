Spaccata in pieno centro, auto usata come ariete

Condividi

Linkedin email

Spaccata ad Abano Terme, in provincia di Padova, in un negozio di abbigliamento nella centralissima piazza Cortesi. Secondo le prime informazioni sembra che dei malviventi, dopo aver disattivato l’allarme, abbiano usato un’auto come ariete e sfondato la vetrina del negozio. E’ successo stanotte alle 4. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, dei banditi non c’era più traccia. Non ci sono testimoni oculari, i militari stanno visionando le telecamere della zona.