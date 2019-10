«Fossi in Brugnaro, vorrei la Lega alleata nel 2020»

Condividi

Il primo mese di commissariamenti provinciali nella Lega è passato, e a Venezia il nuovo capo dei leghisti locali, Andrea Tomaello, ha già lanciato stoccate alla volta del sindaco del capoluogo, Luigi Brugnaro. «Differenze politiche» con l’amministrazione ce ne sono eccome, ha sottolineato. A cominciare dalla linea sul referendum consultivo per la separazione da Mestre che si terrà il giorno 1 dicembre, in cui Brugnaro ha fatto appello all’astensione e il Carroccio invece invita a votare.

Sì, votare. Ma come? Non eravate stati voi a promuovere la consultazione?

Storicamente la Lega si è sempre espressa a favore del voto, anche ultimamente per far votare gli italiani, o sulla Tav. Oppure sulla proposta referendaria per bocciare la legge Fornero. La nostra è una visione svizzera della democrazia. Sarebbe contraddittorio ora dirsi contro, no? E’ vero che sono stati due dei nostri, e secondo me l’80% dei nostri è per il sì. Ma non sono tutti. Inoltre, alcuni comitati separatisti non ci hanno trattato in modo proprio bonario: Sitran ha attaccato Zaia, per esempio. Non mi pare corretto.

Non volete esporvi perchè temete che anche questa volta non sarà raggiunto il quorum?

Il problema è che la data è troppo ravvicinata rispetto alle comunali e può intaccare l’andamento della campagna elettorale. A parte Fratelli d’Italia che si è nettamente schierata per il sì, gli altri non si sono schierati. Ma poi è giusto che parlino i comitati, che sono più preparati e titolati. Io personalmente, comunque, voterò sì. Come partito, organizzeremo a novembre un incontro a Mestre con i rappresentanti delle categorie e del territorio, in cui faremo parlare sia i favorevoli che i contrari, e magari anche il sindaco.

Ma lei perchè è per il sì?

La mia opinione personale è che per la diversità delle città Venezia può avere uno statuto speciale che consenta poteri per affrontare problemi diventati ormai ingestibili. Dieci anni fa il turismo non era così, e nemmeno così erano le grandi navi. Non trovo corretto che il sindaco inviti a non votare: non è un rappresentante di categoria, ma delle istituzioni. Piuttosto, avrebbe dovuto dare libertà di coscienza, o schierarsi apertamente per il no.

Quali sono le differenza fra Lega e Brugnaro?

Premetto che rispetto a chi c’era prima, Orsoni e compagni, Brugnaro ha rappresentato un passo in avanti. Ma poteva fare di più. Sul turismo, per esempio, non ha un programma preciso. Io sarei più restrittivo. Ci ho fatto anche parte della mia tesi di laurea sul turismo a numero chiuso.

Ah, quindi il ticket d’ingresso, rimandato a dopo le comunali, non basta?

La tassa di sbarco è positiva, ma a patto rientri in un disegno più generale di gestione dei flussi. Io sarei per una regolamentazione degli ingressi.

E gli interessi commerciali ed economici che andrebbe a toccare?

Venezia deve puntare a un turismo di qualità, in modo che ci sia anche un commercio di qualità.

Della serie: via la paccottiglia cinese, come già deliberato.

Bisogna vedere come sarà attuato, altrimenti rischia di essere uno spot. E non dimentichiamo Mestre, nelle cui piazze centrali è pieno di cartelli “vendesi”. Hanno cercato di rilanciare con l’M9, ma non decolla.

Restando a Mestre, anche sul fronte sicurezza la situazione è sempre critica. Ed era un cavallo di battaglia di Brugnaro.

Ha cercato di fare qualcosa, ma non vorrei che le retate a San Michele siano più scena che altro. Le morti per eroina gialla sono continuate. Il punto è riqualificare, ad esempio vietando altri ostelli, che possono creare difficoltà agli hotel di Mestre. In generale, al di là dei meriti che ha avuto Brugnaro, come il risanamento del bilancio, quel che manca a Venezia è una visione di qui a dieci, vent’anni. Brugnaro doveva dotarsi di una squadra di governo di persone capaci e con voglia di lavorare, invece è stato tutto centrato su di lui. Ci volevano assessori più forti, e si doveva dare più potere alle municipalità, che il sindaco ha indebolito, e che al contrario vanno potenziate.

Non è che state criticando Brugnaro per tattica pre-elettorale?

La maggior di parte di noi è arrabbiata con lui, specie i leghisti nelle municipalità. Fatico a dirle se andremo con lui o no, ora. A noi lui non ha chiesto niente, e io non lo conosco. Per ora i rapporti non ci sono.

Le vostre percentuali a Venezia non sono altissime, diciamolo.

Se partiamo da quelle raccolte alle europee, fossi in Brugnaro vorrei la Lega assolutamente alleata.

Le amministrative non sono le europee, nè le politiche.

Certo, ma direi che andare sopra il 20% per noi è plausibile.

Non vi ponete il problema del larghissimo consenso trasversale per il no alle grandi navi?

I No Grandi Navi radicali vorrebbero abolirle del tutto, ma questo non è possibile. Anche andassero a Trieste, i turisti non vorrebbero comunque venire da noi? E ci verrebbero in pullman, contribuendo al traffico.

Le grandi navi portano danni alla laguna.

Sì ma non è che con le mezze invenzioni dei 5 Stelle, come farle andare a Chioggia, che si risolve il problema.

Magari si rivolve applicando il decreto Clini-Passera, rimasto lettera morta.

Noi siamo perchè non passino nel bacino di San Marco, e vorrei che la Lega avesse una linea chiara su questo.

Perchè, non ce l’ha?

La soluzione del canale Vittorio Emanuele di Brugnaro e Zaia per me è la migliore. Aspettiamo di vedere cosa farà il nuovo ministro.

Ma quindi, mi faccia capire, siete per il sì o per il no alle grandi navi in laguna?

Siamo per il no, ma non ne vogliamo fare a meno del tutto. Se fossi al posto del sindaco, in ogni caso vorrei fossero dati limiti più stringenti alle compagnie crocieristiche.