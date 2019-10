Sindaco leghista padovano diffida il Viminale: «Non ci mandi profughi»

Condividi

Linkedin email

Sta facendo discutere il lungo post e video su Facebook del sindaco leghista di un piccolo paese del Padovano, Carceri. Tiberio Businaro (in foto) ha inviato una lettera di diffida al prefetto con richiesta di farla recapitare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in cui chiede che al suo Comune non vengano assegnate« persone di origine ignota generalmente definiti “profughi” ed in specie privi di originali documenti di riconoscimento e/o di qualsiasi riferimento storico relativo alla loro storia giudiziale (nella fattispecie l’assenza o meno di precedenti giudiziali), ritenendolo, in caso contrario, direttamente responsabile per la causazione di danni a cose e/o a persone derivanti dal comportamento dei c.d. “profughi” nonché di ogni necessaria spesa volta a prevedere ed eventualmente contenere il pericolo di contagio di malattie e/o l’adozione di misure utili alla pubblica sicurezza».

«Le persone di cui stiamo parlando e che giungono in Italia, stando alle definizioni ricordate, sono ben lontane dal poter essere considerate “rifugiati”: infatti, giungendo prive di documenti, non si è in grado di conoscerne l’esatta provenienza. È impossibile quindi, sulla scorta dell’individuazione della semplice etnia, sapere se provengono da Paesi dove effettivamente vengano poste in essere persecuzioni – spiega Businaro -. Si tratta quindi, effettivamente, di “immigrati” (ed in specie extracomunitari) e non di ”rifugiati” che giungono nel nostro Paese in spregio a qualsivoglia minimo rispetto della normativa italiana ed internazionale inerente alla materia migratoria (assenza di documenti di riconoscimento, visti di ambasciata, documenti che attestano l’esistenza di un’occupazione regolarmente retribuita o che accertino la disponibilità di enti o privati garantisti di alloggi, mantenimento, copertura di eventuali spese sanitarie,ecc…): essi quindi – conclude il primo cittadino padovano – sono a tutti gli effetti “immigrati clandestini». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Tiberio Businaro)