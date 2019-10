Tornano le “fattorie didattiche”: ecco dove

Condividi

È in programma dopodomani, domenica 13 ottobre 2019, la 17esima edizione della “Giornata aperta delle Fattorie Didattiche”, manifestazione promossa dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore, alla quale hanno aderito più di 170 aziende agricole e agrituristiche di tutto il Veneto.

Ogni azienda propone uno specifico programma di attività, in base alla propria identità produttiva, territoriale e culturale, ma tutte sono idealmente unite dal filo conduttore dell’evento ispirato quest’anno al turismo lento, un’offerta di tipo esperienziale rivolta a bambini e adulti. Inoltre, a unire questi preziosi presidi del nostro mondo produttivo agricolo sono le sei “A”, la lettera iniziale dei percorsi formativi promossi nelle fattorie: agricoltura, ambiente, alimentazione, attività motoria, arte, amicizia.

In occasione della “Giornata aperta”, si svolgerà anche la seconda edizione del concorso “Agricoltura che avventura”, promosso nell’ambito delle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, con laboratori creativi dedicati ai temi dell’agricoltura e della cultura rurale.

«Le fattorie didattiche – sottolinea l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner – svolgono un’importante azione di salvaguardia del patrimonio di tradizione, cultura e conoscenza del mondo rurale, ma anche su quello della sua efficace e corretta divulgazione. E se quest’ultima avviene prevalentemente in ambito scolastico, è apparso evidente nelle edizioni sin qui svolte di ‘Fattorie Aperte’ che questo ‘sapere’ attrae e coinvolge anche famiglie e adulti. Una manifestazione di successo, dunque, che premia la sensibilità e la passione dei nostri imprenditori agricoli che hanno scelto di far conoscere la loro esperienza di vita e di lavoro in una logica formativa ed educativa».

Le visite sono gratuite ma è indispensabile effettuare la prenotazione alla fattoria prescelta. «L’iniziativa – conclude Caner – si colloca nell’ambito delle politiche regionali di promozione del turismo rurale, al fine di valorizzare l’identità territoriale, l’economia locale e le produzioni tipiche, creando una rete di relazioni fra agricoltori e giovani cittadini, attraverso la preziosa mediazione del mondo della scuola».

Di seguito l’elenco delle fattorie didattiche aperte nelle 7 province venete:

Vicenza

FATTORIA DA MARISA Azienda agricola – Agriturismo Alonte

www.fattoriadamarisa.it Agriturismo Fattoria Da Marisa 347 0897202 *protected email*

LA RINDOLA Azienda agricola biologica – Agriturismo Altissimo La Rindola – Azienda Agricola Biologica 331 4807141 *protected email*

LA VALLE DEI RAPACI Azienda agricola Arcugnano 333 3916687 *protected email*

RANCH DEI MULINI Azienda agricola Arcugnano www.ranchdeimulini.it Agricola Ranch dei Mulini 335 7915164

*protected email*

IL CASALE DELLE ERBE Azienda agricola biologica Bolzano Vicentino www.ilcasaledelleerbe.it

Il Casale delle Erbe 333 8669781 *protected email*

MASSIGNAN Azienda agricola biologica Brendola www.fattoria-didattica-massignan.it Fattoria Didattica Massignan 342 5095204 *protected email*

MONTEROSSO Azienda agricola biologica – Agriturismo Brendola www.agriturismomonterosso.com

Bio – Agriturismo Monterosso 348 8688237 *protected email*

AL CONFIN Azienda agricola biologica – Agriturismo Fattoria sociale Camisano Vicentino

www.alconfin.it Al Confin Fattoria Didattica Biologica 0444 611426 *protected email*

LA PESCHIERA Azienda agricola Castelgomberto www.lapeschiera.space La Peschiera Azienda Agricola

348 6456450 *protected email*

GIULIO DEI BRACHI Azienda agricola – Agriturismo Cornedo Vicentino 0445 446155 *protected email*

DEL MONTE Azienda agricola – Agriturismo Longare www.aziendaagricoladelmonte.it Azienda Agricola Del Monte

348 7766399 *protected email*

LE VESCOVANE Azienda agricola – Agriturismo Longare www.levescovane.com Le Vescovane 0444 273570

*protected email* – *protected email*

PALAZZO ROSSO FARM Azienda agricola biologica – Agriturismo Longare www.palazzorossofarm.it

347 9983791 *protected email*

LA GREPPIA Azienda agricola Malo www.fattorialagreppia.it Fattoria La Greppia

344 1151642 *protected email*

RODEGHIERO PAINTS Azienda agricola Molvena Fattoria Didattica Rodeghiero Paints

348 6767288 *protected email*

LA DECIMA Azienda agricola biologica – Agriturismo Montecchio Precalcino

www.ladecima.bio Agriturismo La Decima 0445 334687 – 0444 360437 *protected email*

VILLA FERIANI Azienda agricola – Agriturismo Montegalda www.villaferiani.it Villa Feriani

347 0833891 *protected email*

ALBERTO&ANNA ALPACA Azienda agricola Monteviale

A&A Alpaca 349 5606785 *protected email*

HORTUS IN LAB Azienda agricola biologica Monticello Conte Otto www.vigardoletto.it

Hortus in Lab – Vigardoletto-Ortaggi bio di stagione 334 2562652

*protected email*

LA VALLE DEI FIORI Azienda ortofloroviviaistica – Agriturismo

Mussolenta www.agrivivaiovalledeifiori.it La Valle dei Fiori – Agriturismo e Vivaio 338 1248885

*protected email*

VAL ONARI Azienda agricola biologica Pianezze Fattoria Val Onari

349 0600620 *protected email*

PONY EXPRESS Azienda agricola – Agriturismo Pozzoleone

Easy Ranch 346 2139172 *protected email*

L’ALBERO DELLA VITA Azienda agricola Rosà Fattoria L’albero della vita 328 5876822 *protected email*

LA COSTA Azienda vitivinicola biologica – Agriturismo Fattoria sociale Sarcedo www.fattoriasocialelacosta.com

La Costa Fattoria Sociale 0445 1670108 – 347 6756168 *protected email*

LA VEGRA Azienda agricola – Agriturismo Sarcedo 335 6997992 *protected email*

IL RIFUGIO DEI COLORI Azienda agricola – Agriturismo Sarego www.ilrifugiodeicolori.it

Il rifugio dei colori 328 4557368 *protected email*

PARADISO Azienda agricola – Agriturismo Sarego www.agriturismoparadiso.vi.it Agriturismo Paradiso 0444 820814

*protected email*

JUVENILIA Azienda agricola biologica Schio www.juveniliabio.it Azienda Agricola Juvenilia 338 7847975 *protected email*

TRA I GLICINI E IL SAMBUCO Azienda agricola – Agriturismo Schiowww.traiglicinieilsambuco.it

0445 635142 *protected email*

LA CASA DEL BOSCO Azienda agricola – Agriturismo Solagna www.agriturismolacasadelbosco.it

La Casa Del Bosco 392 7036810 *protected email*

AGRIFLOOR Azienda agricola Tezze sul Brenta www.agrifloor.it Soc. Agr. AGRIFLOOR 334 6604044 *protected email*

AL RANCH Azienda agricola – Agriturismo Valdagno 334 8156877 *protected email*

FATTORIA VALDASTICO Azienda agricola – Agriturismo Zanè www.fattoriavaldastico.it Fattoria Valdastico 0445 374012 *protected email*

Padova

NOTE AROMATICHE Azienda agricola – Agriturismo Albignasego www.sanpiox1708.it Azienda Agricola San Pio X 049 8010505 *protected email*

CARESÀ Azienda agricola biologica – Agriturismo Brugine www.caresa.it Caresà 348 7580206 *protected email*

IN PUNTA DI ZOCCOLI Azienda agricola Brugine www.inpuntadizoccoli.it In punta di zoccoli 329 7010828

*protected email*

APICOLTURA MIELE PIU’ Azienda apistica Cartura www.apicolturamielepiu.it Miele Più – Apicoltura Giarin

348 4752862 *protected email*

ALTAURA E MONTE CEVA Azienda agricola biologica – Agriturismo Fattoria sociale

Casale di Scodosia www.scuolafattoria.it Agriturismo Altaura e Monte Ceva 347 2500714 *protected email*

IL TRAMONTO Azienda agricola Casalserugo Azienda agricola Il tramonto 348 2378167 *protected email*

LA BUONA TERRA Azienda agricola biologica – Agriturismo Cervarese Santa Croce www.buonaterrabio.it Agriturismo Biologico La Buona Terra 328 0770977 *protected email*

MONTE VENDA Azienda agricola – Agriturismo Cinto Euganeo www.agriturismoaltovenda.it Agriturismo Alto Venda

0429 647217 *protected email*

PODERE VILLA ALESSI Azienda agricola – Agriturismo Cinto Euganeo www.villalessi.it Agriturismo Podere Villa Alessi 0429 634101 *protected email*

LA REBOSOLA Azienda agricola – Agriturismo Correzzola www.larebosola.it Agriturismo La Rebosola 338 5608931 *protected email*

RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE Azienda agricola Due Carrare www.ragazziaquattrozampe.it

Ragazzi a Quattro Zampe 393 0221176 *protected email*

LA CONTARINA Azienda agricola Grantorto Fattoria Didattica La Contarina 329 6149679 *protected email*

LA CALENDULA Azienda agricola biologica – Agriturismo Granze www.lacalendula.it La Calendula

348 4503216 *protected email*

OASI BETTELLA Azienda agricola biologica – Agriturismo Limena Oasi Bettella 348 6048694 *protected email*

NATURIAMO Azienda florovivaistica Massanzago www.naturiamo.veneto.it www.arboretumvivai.it

Naturiamo.veneto 348 8538383 *protected email*

CORTE MEDIEVALE LA PIGNARA Azienda agricola biologica Monselice www.lapignara.it

La Pignara 368 291094 *protected email*

IL BOSCHETTO Azienda agricola biologica – Agriturismo Montagnana www.ilboschettodimontagnana.it Il Boschetto di Montagnana 335 7316366 *protected email*

SCACCHIERA Azienda agricola – Agriturismo Padova www.agriturismoscacchiera.it Agriturismo la Scacchiera 333 5003554 *protected email*

IL BOSCHETTO DELLE LEPRI Azienda agricola Piacenza d’Adige www.ilboschettodellelepri.wordpress.com Il Boschetto delle Lepri 340 7331398

*protected email*

CA’ DE MEMI Azienda agricola – Agriturismo Piombino Dese www.cadememi.it Ca’ De Memi 349 6987953 *protected email*

VOLTA LA CARTA Azienda agricola biologica Piombino Dese Volta la carta 348 3026097 *protected email*

LA MASSERIA Azienda agricola Polverara www.lamasseriadipolverara.it

La Masseria di Polverara 049 5855177 *protected email*

LA ROSA Azienda agricola – Agriturismo Rubano Agriturismo la Rosa

049 8989031 *protected email*

LE MOIACCHE Azienda agricola Rubano www.lemoiacche.it Azienda Agricola le Moiacche

340 4875869 *protected email*

1,2,3 STALLA Azienda agricola Saccolongo www.123stalla.it 1,2,3stalla

348 7354757 *protected email*

IL FLAUTO MAGICO Azienda agricola San Giorgio in Bosco Il Flauto Magico 347 2293166 *protected email*

A RODA DEA SEGA Azienda agricola biologica San Martino di Lupari www.laruotabio.it

La Ruota Bio 340 3304514 *protected email*

CAMPAGNA SALINE Azienda agricola Sant’Elena 340 9887387 *protected email*

LA PRIMIZIA Azienda agricola – Agriturismo Selvazzano Dentro, www.laprimiziapd.it, Fattoria didattica La primizia

340 3373619, *protected email*

ACERO CAMPESTRE, Azienda agricola – Agriturismo, Teolo, www.acerocampestre.com, Agriturismo Acero Campestre, 339 4910899 *protected email*

VALLE DELLE GOMBE Azienda agricola – Agriturismo Teolo www.valledellegombe.it Fattoria Valle delle Gombe 340 5811920 *protected email*

IL CALESSE Azienda agricola – Agriturismo Vigodarzere www.alloggioilcalesse.it 340 9823355 *protected email*

LA CORTE Azienda agricola Villa Estense www.fattoriadidatticalacorte.it Fattoria Didattica La Corte

0429 91220 *protected email*

AL PONTEALTO Azienda agricola Villafranca Padovana www.alpontealto.it Al Pontealto azienda agricola 349 0828848 *protected email*

LA CHIOCCIOLA DEL VENDA Azienda agricola Vo’ www.lachioccioladelvenda.it

320 1624920 *protected email*

Belluno

AI LARES Azienda agricola – Agriturismo Auronzo di Cadore Ai Lares Agriturismo 334 7970400 *protected email*

RIO CAVALLI Azienda agricola – Agriturismo Belluno www.riocavalli.it Agriturismo Rio Cavalli 0437 927380

*protected email*

CASCINA DOLOMITIAzienda agricola – Agriturismo Cesiomaggiore www.cascinadolomiti.it Agriturimo Cascina Dolomiti 0439 390330 *protected email*

CASERA DOLADINO Azienda agricola Pieve d’Alpago www.doladino.com/fattoria Casera Doladino Fattoria Didattica 348 3616800 *protected email*

MULINO LA VALLINA Azienda agricola biologica – Agriturismo Quero www.mulinolavallina.it Fattoria Didattica Mulino La Vallina Quero 333 8663845 *protected email*

FATTORIA DEI FIORI Azienda agricola – Agriturismo Sospirolo www.fattoriadeifiori.it Fattoria dei fiori 339 4546543 *protected email*

LE ZERCOLE Azienda agricola biologica – Agriturismo Trichiana www.lezercole.it Le Zercole 338 7055075 *protected email*

Rovigo

GLI ORTICELLI DI GIULIA Azienda agricola biologica Adria www.gliorticellidigiulia.it Gli orticelli di Giulia 340 5754882 *protected email*

LA BOCALINA Azienda agricola Adria www.labocalina.it Azienda Agricola “La Bocalina” 349 7308260 *protected email*

CASA RAMELLO Azienda agricola – Agriturismo Ariano nel Polesine www.agriturismoramello.it

347 9706199 *protected email*

FORZELLO Azienda agricola – Agriturismo Ariano nel Polesine www.agriturismoforzello.it

338 6659575 *protected email*

L’OCARINA Azienda agricola Ariano nel Polesine www.ocarinadelpo.it Museo/laboratorio l’Ocarina 0426 78291 *protected email*

LE CLEMENTINE Azienda agricola – Agriturismo Badia Polesine www.leclementine.it Agriturismo Le Clementine

0425 597029 *protected email*

VALGRANDE Azienda agricola – Agriturismo Bagnolo di Po www.agrivalgrande.it Azienda Agrituristica Valgrande

0425 704086 *protected email*

DI FIORE IN FIOREAzienda florovivaistica Calto www.fattoriadifioreinfiore.it Di Fiore in Fiore – Fattoria Didattica

351 6544925 *protected email*

LA FRATTESINA Azienda agricola biologica – Agriturismo Fratta Polesine www.lafrattesina.com 340 8283039 *protected email*

LA GALASSA Azienda agricola – Agriturismo Gavello www.galassa.it Bottega La Galassa

333 3957982 *protected email*

ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA Azienda agricola biologica – Agriturismo Lusia www.ilprofumodellafreschezza.it Ortodidattico Il profumo della freschezza

0425 607549 *protected email*

LA FRATERNA Azienda agricola – Agriturismo Porto Tolle www.agriturismolafraterna.it

Agriturismo La Fraterna 340 8556445 *protected email*

CA’ BALLARIN Azienda agricola – Agriturismo Rosolinawww.caballarin.it Caballarin

328 6959614 *protected email*

IL BOSCO Azienda agricola – Agriturismo Rovigo www.agriturismoilbosco.it Agriturismo II Bosco di Rovigo

349 7522066 *protected email*

CORTE CAREZZABELLA Azienda agricola – Agriturismo San Martino di Venezze www.cortecarezzabella.com

Agriturismo Corte Carezzabella 340 2680346 *protected email*

LE BARBARIGHE Azienda agricola biologica San Martino di Venezze www.lebarbarighe.it Le Barbarighe 328 0583618 *protected email*

LA PRESA Azienda agricola – Agriturismo Taglio di Po www.lapresa.it Agriturismo La Presa

338 8683431 *protected email*

VAL DI RANA Azienda agricola – Agriturismo Trecenta www.valdirana.it Agriturismo-fattoria didattica Val di Rana

348 5172622 *protected email*

CORTE VENEZIANA Azienda agricola – Agriturismo Villadose www.corteveneziana.it

Corte Veneziana 320 6341317 *protected email*

OCARETE Azienda agricola Villadose www.ocarete.it Azienda Agricola Ocarete 0425 90355 – 393 5674388

*protected email*

Treviso

BIOFARM MARINA Azienda agricola biologica Borso del Grappawww.biofarmmarina.com Biofarm Marina 345 3880696 *protected email*

IL BOSCO DI NOCE Azienda agricola Casier Il BOSCO DI NOCE Fattoria Didattica 349 5823412

*protected email*

CA’ CORNIANI – CAMPOVERDE Azienda agricola biologica – Agriturismo Castelfranco Veneto www.coopcampoverde.it Cooperativa Campoverde 392 6276957 *protected email*

CERLETTI Azienda agricola – Istituto Enologico Statale Conegliano www.cerletti.gov.it GB Cerletti 0438 61421 *protected email*

IL CODIBUGNOLO Azienda agricola Crespano del Grappa www.ilcodibugnolo.it Fattoria didattica “il Codibugnolo”

320 4772274 *protected email*

COLLE REGINA Azienda agricola – Agriturismo Farra di Soligo www.colleregina.com Fattoria Didattica Colle Regina

335 6279504 *protected email*

VAKA MORA Azienda agricola – AgriturismoIstrana www.vakamora.it VAKA MORA

392 5581339 *protected email*

AL VECIO MORARO Azienda agricola – Agriturismo Mogliano Veneto Agriturismo & Fattoria Didattica Al Vecio Moraro 351 5201669 *protected email*

CA’ CORNIANI – MONFUMO Azienda agricola biologica – Agriturismo Monfumo www.coopcacorniani.it Agriturismo Ca’ Corniani 392 6276957 *protected email*

GENERAL FIORONE Azienda agricola – Agriturismo Caonada di Montebelluna www.generalfiorone.com Fattoria Didattica General Fiorone 333 8744936 *protected email*

BOSCHETTO DI CAMPAGNA Azienda agricola – Agriturismo – Paese www.boschettodicampagna.com Fattoria Didattica Boschetto Di Campagna 329 2538061

*protected email*

I RIGAI Azienda agricola- Pederobba www.rigai.it I Rigai – Fattoria Didattica e Scuola di Equitazione 320 0979931 *protected email*

LA FATTORIA DI GERONIMO Azienda agricola Ponzano Veneto www.ilrifugiodigeronimo.it 333 3037366 *protected email*

FATTORIA RIO SELVA – PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA Azienda agricola biologica – Agriturismo Fattoria sociale Preganziol www.fattoriarioselva.it Rio Selva Bio Fattoria Didattica e Sociale

391 1656794 *protected email*

STORIONE DEL SILE Azienda agricola Quinto di Treviso www.storionedelsile.com

storionedelsile.com 0422 379142 *protected email*

LEMIRE Azienda agricola – Agriturismo San Pietro di Feletto www.lemire.it

Fattoria Didattica LEMIRE 340 3755431

*protected email*

BORGOLUCE – TENUTA DI COLLALTO Azienda agricola – Agriturismo

Susegana www.borgoluce.it Borgoluce 0438 435287 *protected email*

TOPINAMBUR Azienda agricola biologica – Fattoria sociale Treviso www.solidarietatv.altervista.org Topinambur cooperativa agricola 342 5589322

*protected email*

LE NOGHERE Azienda agricola Villorba www.lenoghere.it Le Noghere- Fattoria 348 8023839

*protected email*

PANEGAI Azienda agricola – Agriturismo Vittorio Veneto www.agricola-panegai.it Azienda Agricola Panegai

0438 560780 *protected email*

APICOLTURA MARCON Azienda apistica Volpago del Montello www.apicolturamarcon.it

Apicoltura Marcon 0423 870055 *protected email*

BASEI Azienda agricola – Agriturismo Volpago del Montello www.agriturismobasei.com Agriturismo Basei

0423 22127 *protected email*

LO STRALISCO Azienda agricola Zero Branco www.fattorialostralisco.com Fattoria Didattica Lo stralisco

348 8157364 *protected email*

Venezia

ALLA VACCHERIA Azienda agricola – Agriturismo Campagna Lupia Alla Vaccheria 329 8594301 *protected email* – *protected email*

DIMENSIONE NATURA Azienda agricola – Agriturismo Campagna Lupia www.dimensione-natura.com Dimensione Natura Franca Callegaro 340 3071293 *protected email*

LA CHIOCCIA Azienda agricola – Agriturismo Campagna Lupia www.agriturismolachioccia.it

Agriturismo La Chioccia 041 5185270 *protected email*

FATTORIA SOLIDALIA Azienda agricola biologica Oasi WWF Valle Averto Campagna Lupia Fattoria Solidalia

041 5185068 *protected email*

CORTE FRANCA Azienda agricola Cavarzere www.fondazionefranceschettiedicola.it 335 1354663 *protected email*

FATTORIA DA GIULIA Azienda agricola – Agriturismo Ceggia Fattoria Giulia 347 7528689 *protected email*

LUDOFATTORIA L’OCA PAZZA Azienda agricola – Agriturismo Ceggia www.pradarca.it Agriturismo Pra d’Arca

342 1338236 *protected email*

ALLEVAMENTO VENETO OVINI CORTE BONICELLA Azienda agricola – Agriturismo

Cona www.cortebonicella.it Agriturismo Corte Bonicella 340 3513379 *protected email*

TENUTA CIVRANA Azienda agricola – Agriturismo Cona www.tenutacivrana.it Tenuta Civrana 347 2220023 *protected email*

BLU VERDERAME Azienda agricola – Agriturismo Concordia Sagittaria www.bluverderame.it

333 7409574 *protected email*

IL GIOGO Azienda agricola Jesolo Azienda Agricola Il Giogo 349 1559243

*protected email*

TAGLIO DEL RE Azienda agricola – Agriturismo Jesolo www.tagliodelre.net

Agriturismo Taglio del Re 328 7565776 *protected email*

IL ROSMARINO Azienda agricola biologica Marcon www.fattoriailrosmarino.it Il Rosmarino – Fattoria Biologica Didattica 392 3237442 *protected email*

LE SERRE CORRADI Azienda agricola Marcon www.retecorradi.it Az.Agr.Corradi 349 6339803 *protected email*

AI LAGHETTI Azienda agricola – Agriturismo Meolo www.ailaghetti.com Agriturismo Ai Laghetti Meolo 0421 618548 *protected email*

ORIONE Azienda agricola – Agriturismo Mirano www.fattoriaorione.it

FATTORIE ORIONE 345 2230628 *protected email*

SETTECENTOALBERI Azienda agricola – Agriturismo Noventa di Piave www.settecentoalberi.com Settecentoalberi

347 7149207 *protected email*

AGRIOASI Azien da agricola – Agriturismo Portogruaro www.agrioasi.net Agrioasiverde

371 1168590 *protected email*

BEJAFLOR Azienda florovivaistica Portogruaro www.bejaflor.it Bejaflor

0421 71075 *protected email*

CA’ MENEGO Azienda agricola – Agriturismo Portogruaro www.camenego.it Cà Menego

339 6841744 *protected email*

DA LAURETTA E VITTORINO Azienda agricola – Agriturismo

Scorzè Agriturismo da Lauretta e Vittorino LV 380 *protected email*

STABLE – GIOCAVALLO Azienda agricola Scorzè www.scuderiaippogrifo.it

Scuderia Ippogrifo 335 1214293 *protected email*

L‘IMPRONTA Azienda agricola Venezia – Campalto www.fattoriaimpronta.it Fattoria Didattica L’Impronta

340 8032699 *protected email*

BIOFATTORIA SOCIALE CASA DI ANNA Azienda agricola biologica – Agriturismo Fattoria sociale

Venezia – Zelarino www.casadianna.net Casa di Anna 345 1605479 *protected email*

BIO FATTORIA COLTIVIAMOCI Azienda agricola Vigonovo www.coltiviamoci.it

Bio- Fattoria Coltiviamoci 370 1306945 *protected email*

Verona

TERRE DI SPREA Azienda agricola – Fattoria sociale Badia Calavena Fattoria Sociale- Terre di Sprea 349 2683778 *protected email*

CORTE DELLE GIUGGIOLE Azienda agricola – Agriturismo Cologna Veneta Corte delle Giuggiole Alloggio e Fattoria Didattica 335 6873732 – 340 3142823 *protected email*

AL MOLINO Azienda agricola – Agriturismo Dolcè www.aziendaagricolaalmolino.it Agriturismo al molino 045 7290316 *protected email*

IL FRANTOIO DEI 5 SENSI Azienda agricola Fumane www.frantoioguglielmi.i Frantoio Didattico Guglielmi

338 2660257 *protected email*

FILO’ ALLE RISARE Azienda agricola Garda Azienda agricola Garda in campagna 347 7912180

*protected email*

REDORO Azienda agricola biologica Grezzana www.redoro.it Fattoria Didattica Redoro

045 907622 *protected email*

SAN GABRIELE Azienda agricola biologica – Agriturismo Isola della Scala

www.san-gabriele.it Agriturismo San Gabriele 045 6649003 *protected email*

IL CAMPETTO Azienda apistica Lazise www.apicolturamorati.it

Azienda Agricola Apicoltura Morati di Flavio e Raffaella 347 0761757 *protected email*

TRE RONDINI Azienda agricola biologica – Agriturismo Fattoria sociale Legnago

www.trerondini.it/Didattica Agriturismo Tre Rondini 0442 24084 *protected email*

EL BOCOLAR Azienda agricola – Agriturismo Marano di Valpolicella

www.agriturismoelbocolar.com Agriturismo El Bocolar 045 7545000 *protected email*

CA’ RUGATE Azienda agricola biologica Montecchio di Crosara www.carugate.it Carugate Azienda Agricola

045 6176328 *protected email*

FATTORIA MARGHERITAAzienda agricola biologica Oppeano

www.fattoriamargherita.org Fattoria Margherita

347 4845243 *protected email*

SG. RANCH Azienda agricola Palù www.sgranch.it Sg Ranch Fattoria Didattica

349 3027252 *protected email*

FATTORIA CASA MIA Azienda agricola biologica – Fattoria sociale Agrinido Pescantina www.fattoriacasamia.com

Fattoria Casa Mia 349 0636085 *protected email*

CAMPAGNA GRANDE Azienda agricola Pressana

www.campagnagrande.com Campagna Grande 393 9025529 *protected email*

LA BORINA Azienda agricola – Agriturismo San Bonifacio www.agriturismolaborina.com

La Borina Agriturismo 333 3558184 *protected email*

LA VECCHIA FATTORIA Azienda agricola biologica – Agriturismo San Pietro di Morubio

www.agriturismodidatticolavecchiafattoria.com La Vecchia Fattoria 045 7125521

*protected email*

CORTE VITTORIA Azienda agricola – Agriturismo Sommacampagna

www.cortevittoria.it Corte Vittoria 045 516104 – 345 1746623 *protected email*

EL BACAN Azienda agricola – Agriturismo Sona

www.el-bacan.it El-Bacan 348 9317204 *protected email*

VILLA MERIGHIAzienda agricola biologica – Agriturismo Sona www.villamerighi.it Villa Merighi Winery

349 8842521 *protected email*

CORTE ATTÌLEA Azienda agricola biologica – Agriturismo Valeggio sul Mincio

www.corteattilea.it Corte Attilea 045 7945470 *protected email*

MALGA VAZZO Azienda agricola – Agriturismo Velo Veronese www.malgavazzo.it Malga Vazzo

045 7835010 *protected email*

ALLE QUATTRO STAGIONI Azienda agricola – Agriturismo Verona

www.allequattrostagioni.it Agriturismo alle quattro stagioni 045 513786 *protected email*

B.A.R.A.N.A. Azienda agricola Verona

329 4743659

*protected email*

CORTE AGRICOLA MONRO’ Azienda agricola – Agriturismo Verona www.corteagricolamonro.com Corte Agricola Monro’ 045 8060041 *protected email*

CROCE DEL GAL Azienda agricola – Agriturismo Verona www.crocedelgal.it Fattoria Didattica – Azienda Agricola Croce del Gal 340 5992231 *protected email*

FATTORIA LESO Azienda agricola Veronawww.fattorialeso.it Fattoria Leso – Produzione di Formaggi – Fattoria Didattica347 5548138 *protected email*

LA GENOVESA Azienda agricola biologica Verona www.fattorialagenovesa.it Fattoria didattica La Genovesa – Verona

348 5503315 *protected email*

MACOLE FARM Azienda agricola – Agriturismo Verona www.macole.it Macole Agriturismo

347 2425586 *protected email*