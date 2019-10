Pellegrini al Festival dello Sport: «Sto con Greta»

Condividi

Linkedin email

La campionessa veneziana di nuoto Federica Pellegrini è stata ospite ieri sera all’inaugurazione del Festival dello Sport a Trento. Dopo il gran successo dell’anno scorso la nuotatrice è tornata e ha parlato della sua attività sportiva «il mio segreto è che non mollo mai», ma anche di temi sociali come l’attivismo ambientale: «Sto con Greta Thunberg, ha smosso il mondo, è da ammirare».

«Non mi dispiace che mi chiamino “divina”» ha aggiunto, raccontando che non ama nuotare in mare aperto e che ai mondiali di nuoto in Corea del Sud, dove ha vinto l’oro, ha provato moltissima ansia e alla sua psicologa diceva di avere paura. Oggi a Festival si parlerà di Olimpiadi Milano-Cortina ed è atteso il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Festival dello Sport)