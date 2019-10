Ostetrica dei record va in pensione: «Ho fatto nascere più di 5 mila bambini»

Condividi

Ha svolto 42 anni e due mesi di servizio negli ospedali riuniti Padova sud “Madre Teresa di Calcutta” di Monselice e ha fatto nascere più di 5 mila bambini. Sono questi i numeri che ha raggiunto Gabriella Bagatella, 60 anni, che da oggi è in pensione. «Io ho usufruito poco della sala parto, ho un figlio solo…», ha scherzato la donna che nel corso della sua carriera ha visto succedersi 40 primari.

«Ho amato tantissimo il mio lavoro, più di ogni altra cosa – racconta Gabriella, che in principio era infermiera professionale, ma sognava di diventare ostetrica -. Per realizzare la mia passione sono anche scappata di casa e oggi sono molto felice di aver fatto il lavoro che mi piaceva, con un trasporto e un amore per me grandi. Ho fatto partorire le donne che ho visto nascere negli anni Ottanta».

E non finisce qui. A novembre Gabriella andrà un mese a Lima, in Perù, con la Caritas: «Mi dedicherò al volontariato, lavorerò nei distretti, negli ospedali, nelle abitazioni».

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Gabriella Bagatella)