Verona, giornata mondiale bambine e ragazze: «Contro la violenza»

Condividi

Linkedin email

Uno striscione per dire no ad ogni tipo di violenza su bambine e ragazze. È stato esposto questa mattina, sulla scalinata di Palazzo Barbieri, dall’assessore alle Pari opportunità Francesca Briani, il presidente della commissione consiliare per il Sociale Maria Fiore Adami e le rappresentanti della Consulta delle associazioni femminili del Comune di Verona.

La Giornata mondiale delle Bambine e delle Ragazze, istituita dalla Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus, da oltre 50 anni impegnata nella protezione dell’infanzia, l’11 ottobre, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla discriminazione e a stimolarla verso un progressivo e necessario conseguimento della parità di genere. “È un gesto simbolico contro ogni forma di violenza – ha detto Briani – per porre ancora una volta l’attenzione sulla nostra società, dove il mondo femminile spesso è vittima di sopruso, ma anche per riflettere sul resto del mondo, dove mutilazioni genitali, stupro e spose bambine sono all’ordine del giorno”.