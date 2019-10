Tir si rovescia in A4, conducente incastrato tra le lamiere

Condividi

Poco prima delle 10.00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra lo svincolo dell’A13 ed Arino in direzione Venezia per un autoarticolato che si è rovesciato fuori dalla carreggiata. I pompieri accorsi da Padova e da Mestre con l’autogru, hanno estratto il conducente rimasto incastrato nella cabina del camion. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem118 ed elitrasportato in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.