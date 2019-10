Ha un malore e perde il controllo del camion

Condividi

Incidente questo pomeriggio in via Marosticana a Maser (Treviso). Un 77enne ha perso il controllo del suo camion finendo fuori strada autonomamente. Sembra che l’uomo abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida. Sul posto Suem 118, carabinieri e vigili del fuoco. L’uomo è stato estratto dal mezzo e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.