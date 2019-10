Meteo, splende il sole su tutto il Veneto

Condividi

Fino a lunedì, un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea garantirà anche sul Veneto tempo stabile e almeno in parte soleggiato: infatti, il ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmoserà potrà dar luogo in pianura e nelle valli alla formazione di nubi basse con foschie/nebbie nelle ore più fredde; inoltre saranno probabili dei passaggi di nuvolosità alta soprattutto domenica. Martedì una saccatura atlantica porterà una fase di maggior variabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Sabato 12 ottobre in quota cielo sereno o poco nuvoloso; in pianura e nelle valli tempo in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità bassa nelle ore più fredde, quando potranno formarsi anche delle foschie e qualche nebbia. Precipitazioni assenti. Temperature stazionarie o in aumento, salvo le minime in pianura e nelle valli che saranno in leggero o contenuto calo. Clima mite in quota.

Domenica 13 ottobre cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità alta; probabili nubi basse con foschie/nebbie in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento; massime stazionarie, o in lieve aumento in alta quota.

Lunedì 14 ottobre cielo poco nuvoloso per nubi basse in pianura e nelle valli, con probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde; cielo in prevalenza sereno in quota. Temperature senza notevoli variazioni o in locale aumento.

Martedì 15 ottobre schiarite alternate ad annuvolamenti, più consistenti nella seconda parte della giornata quando saranno probabili delle precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature minime in aumento in pianura e nelle valli, massime senza notevoli variazioni. Moderati rinforzi dei venti da sud in quota, dai quadranti orientali in pianura.

