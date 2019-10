Del Debbio contro Toscani: «Vai a fare… fotografie e non rompere le p***e»

Condividi

Tensione alle stelle nello studio di “Dritto e Rovescio” dov’è andato in onda un duro scontro tra Oliviero Toscani e Paolo Del Debbio. In collegamento esterno, il fotografo si è lasciato sfuggire un commento che ha scatenato l’ira del conduttore. Vedendo le reazioni del pubblico presente in studio ha insinuato che «Del Debbio sicuramente sceglie la sua gente».

A quel punto sono cominciati buu e sfottò fino a quando il conduttore ha preso la parola: «Lei si occupi di fare le fotografie che la televisione la faccio io, ha capito?». Ma Toscani non contento rincara la dose: «Per fare fotografie bisogna essere bravi. Tu ti scegli la tua claque». Del Debbio sbotta di nuovo: «Dimmi te se devo ricevere la lezioncina. Vai a fare le fotografie e non rompere le p***e». «Non si può avere un’opinione diversa dalla tua», chiude il fotografo.