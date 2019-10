Padova, 90enne violentata in casa di riposo dall’inserviente

Condividi

Terribile vicenda quella accaduta in una casa di riposo a Padova. Come riportato da diversi quotidiani locali, una donna di 90 anni ha denunciato di essere stata violentata da un inserviente di 40 anni. Tutto sarebbe avvenuto il 22 agosto: secondo quanto raccontato dalla vittima, l’uomo l’avrebbe violata con le mani mentre le cambiava il pannolone prima di dormire. L’anziana, spaventata e sotto choc, avrebbe reagito allontanandolo e rifugiandosi in un’altra stanza con un’amica. Avrebbe trovato la forza e il coraggio di raccontare tutto solo la mattina successiva.

L’inserviente è stato allontanato dalla struttura e gli è stato vietato di avvicinarsi. Il 15 settembre si è svolto l’incidente probatorio: la vittima ha ribadito quanto raccontato in precedenza ed è stata ascoltata anche la vicina di letto che avrebbe assistito alla scena.